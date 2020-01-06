10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor nedeni ise şaşırtıyor!

Avustralya'da etkisini sürdüren; ilk belirlemelere göre 24 insanın öldüğü, 1500'den fazla evin kullanılmaz hale geldiği, yüzlerce koala ve kangurunun hayatını kaybettiği yangınlarda mağdurlara bağış yapabilmek için, Amerikalı bir model değişik bir yöntem uyguluyor.Ünlü model, 10 dolar yollayana çıplak özçekimlerini gönderiyor.

Kullandığı yöntem görenleri şaşkına çevirdi

Amerikalı model Kaylen Ward, Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarına yardım eden bir organizasyon için yardım toplamaya karar verdi. Amerikalı modelin yardım toplamak için kullandığı yöntem ise görenleri şaşkına çevirdi.

10 dolar gönderen çıplak fotoğrafını gönderiyor

Bağış toplamaya önce Instagram hesabından başlayan Amerikalı model, Avustralya'daki yangınlara yardım için banka hesabına 10 dolar gönderene çıplak fotoğrafını göndereceği duyurdu.

Instagram hesabı kapatıldı

Modelin bu bağış yöntemi çoğunluğun beğenisini kazanırken, yöntemi beğenmeyen kişiler ise instagrama şikayette bulundu. İnstagram şikayetler üzerine genç modelin hesabını geçici olarak kapattı.

''Birkaç bin dolar toplayabileceğimi düşünmüşüm''

"Geçmişte de kendi şahsıma para kazanmak için çıplak özçekimlerimi paylaşıyordum. Avustralya'daki büyük yangınlar için bağış toplarken bu yöntemi kullanabileceğim aklıma geldi. Bu işe girişirken, ilk etapta bir kaç bin dolar toplarım diye düşünmüştüm. Fakat dakikalar içinde 20 biniş aşkın mesaj aldım ve 100 bin dolardan fazla bağış toplandı.

''Neredeyse tüm günümü mesajlara ayırıyorum''

Şu anda neredeyse tüm günümü mesajları cevaplamak için ayırıyorum. Büyük bir mesai harcıyorum bu işe. Topladığımız bağış paralarının miktarı giderek artıyor. Ben bağışçılara teşekkürlerimi iletiyorum."