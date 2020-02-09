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ABD'li Instagram modeli Natalie Roush paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor

ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor

ABD'li Instagram modeli Natalie Roush paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
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24 yaşındaki Amerikalı Instagram modeli Natalie Roush, 2014 yılında sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Kısa bir süre sonra Instagram'da fenomen olan model şimdilerde paraya para demiyor. Natalie Roush yaptığı er paylaşım başına paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor

Paylaşım başına 3 bin strelin kazanıyor 

Natalie, yaptığı anlaşmalar gereği her paylaşımı için 3.000 sterlin (23.265 Türk Lirası) kazanıyor. Natalie, ilk olarak lisedeyken kamera karşısına geçerek poz verdiğini, çok heyecanlanmasına rağmen poz vermeyi o zaman sevmeye başladığını söyledi.

ABD'li Instagram modeli Natalie Roush paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor

Kendisine ait marka kurdu 

Daha önce kahve sektöründe çalıştığını ama bir süre sonra kazandığı paranın kendisine yetmediğini söyleyen Natalie, şuan anlaştığı giyim firmalarının çekimleri için farklı yerlere seyahat ettiğini ve masraflarının firmalar tarafından karşılandığını paylaşım başına 3000 veya 4000 kazandığını söyledi.

ABD'li Instagram modeli Natalie Roush paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor


 
 
 

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