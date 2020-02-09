Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'la olan fotoğrafına beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, uzun bir aradan sonra Okan Kurt'la olan romantik bir anını takipçileriyle paylaştı. Akalın2ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Beğeni ve yorum yağdı

Instagram'ın en aktif ünlülerinden biri şüphesiz Demet Akalın. Son olara kızına yaptığı doğum günü partisi ve dudak uçuklatan hediyesi ile gündem olan ünlü şarkıcı eşi Okan Kurt'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Akalın Okan Kurt'la olan fotoğrafına ''Aşk yaşıyorsa hala, ahh ne ala'' notunu düştü. Demet Akalın'ın aşk dolu paylaşımı kısa sürece yüzlerce beğeni ve yorum aldı.