Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum gerekli görürsem konuşuruz!

Defne Samyeli ile olan beraberliğini bitirmesinin ardından kısa bir süre sonra adı Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz, agazin gündemine bomba gibi düştü. Haklarında çıkan haberleri yalanlamayarak sessiz kalan ikili, önceki gün Atina'da baş başa görüntülendi. Defne Samyeli ise ikilinin aşkı hakkında ilk kez konuştu.Samyeli, "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" diyerek kafaları karıştırdı.

Aşk iddiaları doğrulanmış oldu

Daha önce de Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasında birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya bu sefer de Atina'da yakalandı. İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

''Gerekli görürsem konuşuruz''

Dün akşam konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması ise akıllara 'Herkesten sakladığı bir olay mı yaşandı?' sorusunu getirdi.

''Defne şahane bir insan demişti''

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü. Bir röportajında ilişkisinden bahseden Cem Yılmaz, "Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz" demişti.