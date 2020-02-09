Ev usulü su böreği tarifi damaklarınız şenlenecek! 

Hiç bir zaman gerçeğinin yerini belki tutamaz ama çabucak hazırlayıp kahvaltı sofralarınızda misafirlerinize ikram edebileceğiniz ev usulu su böreği tarifini sizler için hazırladık. El emeği isteyen ve verilen zahmete değen su böreği tarifi, şimdilerde daha çok hazır yufkalardan yapılıyor. Sizde pratik bir şekilde ev usulu su böreği yapmak istiyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Peki ev usulu su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda ev usulü su böreği tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

Aralarına sürmek için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Hamuru için:

4 adet yumurta,1 su bardağı ılık su,1 çay kaşığı tuz,5 - 5,5 su bardağı un

Harcı için:

350 gram beyaz peynir

Üzeri için:

150 gram eritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları derin bir yoğurma kabının içerisine kırın. Üzerine su ilave ederek güzelce çırpın.Ardından azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın, bu sırada tuzu da ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Orta sertlikte bir hamur elde edince hamurunuzun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendirin. Bu sırada geniş bir tencerenin içerisine su doldurun ve bolca tuz ilave edin. Kaynatmaya başlayın. Ayrı bir tencerenin içerisine soğuk su doldurun.Börek tepsinizi ya da pişirme kabınızı güzelce sıvı yağ ya da tereyağı ile yağlayın.

Dinlenen hamurdan 12 adet beze elde edin. Bezelerinizi hafif unlu tezgahın üzerinde merdane yardımıyla açın. İlk açtığınız yufkayı pişirme kabınızın içerisine serin. Açtığınız yufkaları kaynamakta olan tuzlu suyun içerisine atın ve 35 saniye bekletin. Sürenin sonunda tencereden alın, soğuk suyun içerisine atın ve 10 saniye bekletin. Yufkanızı soğuk suyun içerisinden alıp pişirme tepsinizin içerisine serin. Bu işlemi 10 adet yufkaya uygulayın.Yufkaları serdikten sonra peynirini ilave edin. En üstüne pişirmediğiniz son yufkayı koyun. Bıçak yardımıyla böreğinizi dilimleyin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin.170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra fırından alın ve oda sıcaklığında bir süre dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyetler olsun!