search menu
search
close

Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu!

Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kadrolarının belli olduğunu duyurdu.

Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu!
-A A+

Survivor 2020 Türkiye 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri açıkladı. Kadroda kimler yok ki! 

Yarışmacıların isimleri belli oldu 

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor'da ünlüler kadrosu belli oldu. Birçok oyuncu ve sporcunun yer aldığı Survivor 2020 Ünlüler takımında; Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut yer alıyor.

Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu!

 

Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu!Gönüllüler takımı da belli oldu 

Survivor 2020 Gönülüler takımında ise şu isimler yer alıyor: Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör.

Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu!Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Misafirleriniz bayılacak: Tahinli sufle! Misafirleriniz bayılacak: Tahinli sufle!
Tatlı
Kenan İmirzalıoğlu isyan etti! Kenan İmirzalıoğlu isyan etti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
TV tarihi böylesini görmedi! Kameralara aldırmadan banyoda seviştiler
TV tarihi böylesini görmedi! Kameralara aldırmadan banyoda seviştiler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Önceki Haberler
İşte kanseri bitiren o baharat!
İşte kanseri bitiren o baharat!
Demet aşka geldi! Son paylaşımına beğeni yağdı!
Demet aşka geldi! Son paylaşımına beğeni yağdı!
Lekesiz bir cilt için limon ve domates maskesini deneyin!
Lekesiz bir cilt için limon ve domates maskesini deneyin!
Defne'den Cem ve Serenay'ın aşkına bomba gönderme!
Defne'den Cem ve Serenay'ın aşkına bomba gönderme!
Kahvaltıda enfes lezzet: Ev usulü su böreği tarifi 
Kahvaltıda enfes lezzet: Ev usulü su böreği tarifi 
Erkeğinizin vücudu karakterinden izler taşıyor!
Erkeğinizin vücudu karakterinden izler taşıyor!
Sütlü tatlı sevenler buraya: Sultan sarması tarifi
Sütlü tatlı sevenler buraya: Sultan sarması tarifi
Bu lezzete doyulmaz: Tavuklu bohça kebabı
Bu lezzete doyulmaz: Tavuklu bohça kebabı
Yorumlar