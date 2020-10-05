Kardelen Acar kimdir üç çocuğuna dokuz bakıcı bakıyor!

Acar Kent villaları ile bilinen iş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar Kardelen Acar'ın, kızı Derin (3) ile bir yaşındaki ikizleri İsmet ve Metin için kendisine tam 9 kişi yardım ediyor.

"Kim ne derse desin!"

Posta'da yer alan habere göre; çocuklarının bakıcıları nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Kardelen Acar, “Kim ne derse desin, pek umursamıyorum. Çünkü çocuklarımın bakımı ve eğitimi daha önemli” dedi.

'Benim takımım' diyerek paylaşmıştı

Kardelen Acar, geçtiğimiz aylarda "Benim müthiş takımım, ailemizin üyeleri" notuyla çocuklarının bakımını üstlenen 3 öğretmen, 3 dadı ve 3 yardımcıyla birarada olduğu fotoğrafı paylaşmış, yoğun tepki toplamıştı.

Kardelen Acar kimdir?

Erdal Acar ile evli olan Kardelen Acar, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de yaşadığı dönemde halkla ilişkiler uzmanlığı ve modellik gibi işlerde bulundu.

Acar'ın, daha önce magazin dünyasında adı birçok isimle anıldı. Ardından TV'de yayımlanan bir yarışma programına katılarak adını duyurdu. Kardelen Acar, 1,5 yıl birlikte olduğu iş insanı Erdal Acar ile 2016 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. Çiftin Aralık 2017 tarihinde kızları Derin, 2019 yılında da ikiz çocukları oldu.