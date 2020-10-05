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Şarkıcı Sıla, teknede bikinisiyle verdiği pozu paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Gökova'da deniz ve güzel havanın keyfini çıkaran şarkıcı Sıla, teknede çektirdiği bikinili fotoğrafını yayınladı. Hayranları Sıla'yı beğeni yağmuruna tuttu.

Şarkıcı Sıla, teknede bikinisiyle verdiği pozu paylaştı sosyal medya yıkıldı!
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Sevilen şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Sıla Gençoğlu, son Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Gökova körfezinde tekne tatili yapan Sıla, arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anları paylaştı.

 "Gökova'nın selamı var"

Güzel şarkıcı, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Sıla'nın paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

 

Sıla Gençoğlu kimdir?

Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli Acıpayam'da doğdu. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti. İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bir sene okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’ne geçiş yaptı. Sıla'nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi) gibi sanatçıların albümlerinde yer aldı.

2007 yılında “Sıla” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Daha sonra İmza, Konuşmadığımız Şeyler Var, Joker, Vaveyla ve Yeni Ay albümleri müzik piyasasında yer aldı.

Bugüne kadar Powertürk Müzik Ödülü, Altın Kelebek Ödülü, Kral Tv Video Müzik Ödülü ve birçok üniversitenin müzik ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır. Sıla 1.71 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.

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