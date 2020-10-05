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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisine müstehcen mesaj gönderen takipçisini ifşa etti!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yıldızı Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadan kendisine müstehcen mesaj gönderen erkek takipçisini ifşa ederek "Adam olacaksınız" dedi

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisine müstehcen mesaj gönderen takipçisini ifşa etti!
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Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve yaşamını Ege'nin sakin bir yerleşiminde sürdüren Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinin Intagram'dan attığı müstehcen mesajı paylaştı. Gürbüz, "Defalarca dedim ki sessiz kalmıyor görmemezlikten gelmiyorum ifşa ediyorum. Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.

"Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz"

Gürbüz'ün ifşa ettiği takipçisi yeniden mesaj göndererek "Dikkat çekmek için yazdım" derken Gürbüz'ü iyice sinirlendi. Mesajı paylaşan oyuncu "Hep aynı mevzu 'dikkat çekme.' Yapamayacağınız yok gibi dikkat çekmek için sonra ardından ablalar, sen iyi birisinler sana saygı duyuyorumlar. Sosyal medya dikkat çekmek için can sıkacağınız tedirgin edeceğiniz, taciz ya da hakaret edeceğiniz bir mecra değil. Kendinizi var ettiğiniz o hesaplar şikayetle kapatılacak. Eşiniz dostunuz aileniz bu yaptıklarınızı görecek. Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz. Haa bu arada zırnık canım sıkılmıyor ama ben susarsam diğer kadınlar da susar diye düşünüp böyle davranıyorum" ifadelerini kullandı.

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