Simge Sağın'ın mayosuyla verdiği cüretkar pozlara yorum yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan 39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, iddialı paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Siyah mayolu pozlarına büyük ilgi

Instagram hesabında 1.3 milyon takipçisi bulunan Simge Sağın, siyah mayosuyla verdiği pozları hayranlarıyla paylaştı. Simge'nin paylaşımlarına beğeni yağarken, bazı pozlarında göğüs uçlarının belli olması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Takipçilerinden onlarca yorum geldi

Simge Sağın'ın bu pozlarının altına yorum yağdı. Sağın'ın bazı takipçileri yalnızca bu detaya takılırken bazı takipçileri ise ünlü şarkıcının makyajını beğenmediğini dile getirdi.

İşte Simge Sağın'ın çok konuşulan cesur pozları...