Crumpet nasıl yapılır tam bir İngiliz lezzeti!

İngilizlerin bu şahane kahvaltılığına siz de sofralarınızda yer açmak istemez misiniz? Kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Pofuduk kıvamı, kolay malzemeleriyle yaparken sizi yormayacak bu lezzetin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda crumpet tarifi.

Hazırlanışı:

2 - 2,5 su bardağıun

3 yemek kaşığıeritilmiş tereyağı

1 çay kaşığıkarbonat

1,5 çay kaşığıkuru maya

3/4 çay bardağıılık su

1 çay bardağısüt

1 yemek kaşığıpudra şekeri

Pişirmek için:

2 yemek kaşığıtereyağı

Crumpet Tarifi Nasıl Yapılır?

Unu bir kabın içerisine alın. Üzerine kuru mayayı ilave edip güzelce birbirine harmanlayın.Ardından sütü ve eritilmiş tereyağını ilave edin, spatula ya da tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Pürüzsüz ve homojen bir karışım elde edene kadar güzelce karıştırın. Hamurun üzerini streç filmle sarıp 20 dakika kadar mayalandırmaya bırakın.Su ve karbonatı güzelce karıştırın. Hamur mayalanınca karbonatlı suyu hamura tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak güzelce yedirin.Pudra şekerini de ilave ederek karıştırmaya devam edin. Ardından tavanızı yağlayın. Varsa tavanıza yuvarlak kalıplardan yerleştirin. Harçtan kalıbın içerisine aktarın ve arkalı önlü pişirin. Pişirdikten sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!