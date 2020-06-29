Cinsellikte vajinadan gaz çıkması ne anlama gelir? Yere çömelmeyi deneyin!

Cinsel ilişkide zaman zaman şikayet edilen veya neden olduğuna dair fikir yürütemeyenler için vajinada gaz sıkışması hakkında merak edilenleri bir araya getirdik! Cinsel ilişki esnasında daralık genişleyen vajinanın içerisine dolan gaz cinsel ilişki bittikten sonra sesli olarak çıkmasıdır. Vajina da gaz olması her ne kadar normal gibi görünse de aslında ardında bir çok hastalığa işaret olabilir!

Cinsellik

Partnerinizle cinsel ilişki esnasında daralıp genişleyen vajinanın içine hava dolar. Cinsel ilişki bittikte sonra veya cinsel ilişki esnasında zaman zaman seslerin olmasına neden olmaktadır.

Pelvik egzersizleri oldukça önemli!

Vajinada sıkışan hava pelvik tabanıınızla alakalı olabilir. Özellikle makat sarkması veya idrar kaçırma durumları vajinal gazla alakalı olabilir. Bunun için pelvik kaslarınızı çalıştaracak egzersizleri düzenli olarak yapmak oldukça önemlidir. Pelvik kaslarınızı düzenli olarak çalıştırmak cinsel birlikteliğinizi olumlu yönte etkilemenin dışında vajinal gaz oluşmunuda engelleyebilirsiniz.

Vajinada Gaz Sıkışması tedavisi var mı?

-Tampon, günlük pedler vajinanın içerisinde gaz sıkışmasına neden olabilir. Bunun için bu tarz pedleri kullanmamaya özen gösterebilirsiniz.

-Strese maruz kalmak veya smear gibi jinekolojik muayene sonrasında kaslarınız gerginleşebilir. Bu durumlarda da vajinada gaz oluşmasına sebebiyet vermektedir.

-Vajinada sıkışan gazdan kurtulmak için en etkili ve pratik yollardan biri de yere çömelmektir. Ancak rahatsızlık boyutunda ise en kısa sürede bir uzmana görünmenizi tavsiye ediyoruz.