search menu
search
close

Cinsellikte vajinadan gaz çıkması ne anlama gelir? Yere çömelmeyi deneyin!

Cinsel ilişki esnasında vajinanın genişleyip daralma sonucu vajinadan sesler gelmesine vajinadan gaz çıkması adı verilir. 

Cinsellikte vajinadan gaz çıkması ne anlama gelir? Yere çömelmeyi deneyin!
-A A+

Cinsel ilişkide zaman zaman şikayet edilen veya neden olduğuna dair fikir yürütemeyenler için vajinada gaz sıkışması hakkında merak edilenleri bir araya getirdik! Cinsel ilişki esnasında daralık genişleyen vajinanın içerisine dolan gaz cinsel ilişki bittikten sonra sesli olarak çıkmasıdır. Vajina da gaz olması her ne kadar normal gibi görünse de aslında ardında bir çok hastalığa işaret olabilir!

Cinsellik

Partnerinizle cinsel ilişki esnasında daralıp genişleyen vajinanın içine hava dolar. Cinsel ilişki bittikte sonra veya cinsel ilişki esnasında zaman zaman seslerin olmasına neden olmaktadır. 

Pelvik egzersizleri oldukça önemli!

Vajinada sıkışan hava pelvik tabanıınızla alakalı olabilir. Özellikle makat sarkması veya idrar kaçırma durumları vajinal gazla alakalı olabilir. Bunun için pelvik kaslarınızı çalıştaracak egzersizleri düzenli olarak yapmak oldukça önemlidir. Pelvik kaslarınızı düzenli olarak çalıştırmak cinsel birlikteliğinizi olumlu yönte etkilemenin dışında vajinal gaz oluşmunuda engelleyebilirsiniz. 

Vajinada Gaz Sıkışması tedavisi var mı?

-Tampon, günlük pedler vajinanın içerisinde gaz sıkışmasına neden olabilir. Bunun için bu tarz pedleri kullanmamaya özen gösterebilirsiniz.

-Strese maruz kalmak veya smear gibi jinekolojik muayene sonrasında kaslarınız gerginleşebilir. Bu durumlarda da vajinada gaz oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

 -Vajinada sıkışan gazdan kurtulmak için en etkili ve pratik yollardan biri de yere çömelmektir. Ancak rahatsızlık boyutunda ise en kısa sürede bir uzmana görünmenizi tavsiye ediyoruz. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Reklamdan 1.5 milyon TL aldığı iddialarına verdiği cevapla şaşırttı! Reklamdan 1.5 milyon TL aldığı iddialarına verdiği cevapla şaşırttı!
Magazin
Kahvaltının yeni adresi: Çırahta Kahvaltının yeni adresi: Çırahta
Lezzet
En Güncel Galeriler
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Sakallarını beyaza boyadı! Fenomen damat adayını görenler şaştı kaldı!
Sakallarını beyaza boyadı! Fenomen damat adayını görenler şaştı kaldı!
Herkes göğüs dekoltesine kilitlenmişti ta ki arkasını dönene kadar!
Herkes göğüs dekoltesine kilitlenmişti ta ki arkasını dönene kadar!
Önceki Haberler
Ferahlatan lezzet: Rokoko pasta
Ferahlatan lezzet: Rokoko pasta
Hem de ev usulü: Tavuklu tantuni
Hem de ev usulü: Tavuklu tantuni
Oturma odanızı baştan yaratın!
Oturma odanızı baştan yaratın!
Geniş önlemler alınan sette büyük panik! Bir kişi koronaya yakalandı!
Geniş önlemler alınan sette büyük panik! Bir kişi koronaya yakalandı!
Bu bitki kansere geçit vermiyor!
Bu bitki kansere geçit vermiyor!
Hercai'nin güzeli aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!
Hercai'nin güzeli aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!
Erkeklerin ilgisiz davranmasının sebebi...
Erkeklerin ilgisiz davranmasının sebebi...
Yılın bombası! İmparator kendisinden 42 yaş küçük isimle aşk yaşıyor!
Yılın bombası! İmparator kendisinden 42 yaş küçük isimle aşk yaşıyor!
Yorumlar