Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor mu Serenay'ın yüzüğü dikkat çekti

Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la birlikte olan Serenay Sarıkaya, ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Sevgilisiyle tatil yaptığı Bodrum'da iskelede çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu, fit vücudu ve parmağındaki yüzükle ilgi odağı oldu.

Yüzüğü takipçilerini ikiye böldü

Sarıkaya tatil pozlarını "Batarken ufuktan bir akşam güneşi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraftaki yüzük detayı ise takipçilerinin dikkatini çeken unsur oldu. Serenay'ın parmağındaki yüzük, akıllara "Ufukta evlilik mi var?" sorusunu getirdi. Kullanıcıların yarısı Sarıkaya'nın evlilik teklifi aldığını ileri sürerken yarısı da yüzüğün özel bir anlamının olmadığını savundu.