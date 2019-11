At kestanesinin faydaları neler şah damarına sürüldüğünde kan dolaşımını düzenliyor!

At kestanesi 1500'lü yıllarda keşfedilmiştir. O zamandan günümüze kadar alternatif tıpta kullanılan at kestanesinin cilt bakımından tutun da sağlığa kadar pek çok alanda faydası olduğu ortaya çıkmıştır. İçerisinde B1, C, K ve P vitaminleri bulunduran at kestanesi vücut ağrılarının dindirilmesinden tutun da kas ağrılarının iyileştirilmesine kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. At kestanesi şah damarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini bile sağlıyor. İşte bilinmeyen daha birçok faydası...

Vücuttaki iltihaplı enfeksiyonları önlüyor

At kestanesi vücuttaki iltihaplı enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olır. Bunun yanı sıra eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmadan kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindirir.

Şah damarınıza sürerseniz...

At kestanesi şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekler. Kronik stres ve yorgunluğu önler. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler.

Sarkan derileri topluyor

İçerdiği apigenin sayesinde sarkan derileri toparlar. Kırışıklığı önleyerek yaşlılığı engeller.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yarıdmcı oluyor

At kestanesi yağını koltuk altınıza sürerseniz terleme yapar. Böylece vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu da dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

Cildin yenilenmesine yardımcı oluyor

Yağı saç dökülmesini önler. Ayrıca cildin yenilenmesini destekleyerek lekeleri giderir.