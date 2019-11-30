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Ekinezyanın faydaları neler kemik iltihabını önlüyor!

Ekinezya ile kemik iltihaplanmasını önlemekten tutun da migren atakları sırasında yaşanan şiddetli baş ağrılarınızı bile önleyeceksiniz.

Ekinezyanın faydaları neler kemik iltihabını önlüyor!
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Toplamda dört tane çeşiti bulunan genellikle alternatif tıpta sıklıkla kullanılan ekinezya çayı bir diğer adıyla kirpik otunun faydalarını biliyor muydunuz? Kemik iltihaplanmasını önlemesinden tutun da migren atakları sırasında yaşanan şiddetli baş ağrısını önlemesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan bu çayın yararlarına inamayacaksınız. 

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor 

Amerika yerlileri tarafından keşfedilen bu bitki özellikle diş ağrılarını geçirmede oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra güçlü antiviral ve antimikrobiyal etkisi olan ekinezya vücuttaki virüsleri ve bakterileri temizler. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Cildin yenilenmesine yardımcı oluyor 

Ekinezya çayı cildin yenilenmesine de yardımcı olmaktadır. Sivilce, egzema ve sedef hastalıklarının şiddetini azaltılmasına daha sağlıklı ve canlı bir cilt görünümüne kavuşmayı sağlamaktadır. 

Mantar gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur

Ancak ekinezya bitkisi içerdiği antifungal maddeler sayesinde mantar hücrelerinin vücuttan atılmasını destekler.

Ruhsal problemlerin yaşanma riskini azaltıyor 

Kişinin ruhsal problem yaşaması ilerleyen zamanlarda bedeninin de yorgun düşmesine neden olur. Bu da var olan yaşam kalitesini düşürür.  Bu durumun önüne geçebilmek için uzmanlar ekinezya çayını öneriyor. Uzmanlar, ekinezya çayının mutluluk ve uyku hormonlarını eşit şekilde dağıttığını söylüyor. 

Ekinezya çayı nasıl yapılır? 

Kurutulmuş bir yemek kaşığı ekinezya bitkisi kaynamış suyun içerisine ilave edilir. 15 dakika ağzı kapatılarak bekletilen çay süzülerek tüketilebilir. Acımsı bir tadı olacağından içerisine zencefil, tarçın veya ada çayı da ekleyebilirsiniz. Günde bir iki bardak tüketilebilen çay, 10 günde bir iki gün ara verilmelidir.

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