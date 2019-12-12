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Kabaklı milföy çanakları nasıl yapılır enfes bir tat!

Kabaklı milföy çanakları nasıl yapılır? Malzemeleri nler? Kahvaltı sofralarınızın yeni vazgeçilmezi olacak bu şahane lezzete hayran olacaksınız.

Kabaklı milföy çanakları nasıl yapılır enfes bir tat!
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Kabaklı milföy çanakları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız.  Hem güzel görüntüsüyle sizi mest edecek hem de her ısırıkta ağzınızın içinde damaklarınıza şenlik yaşatacak bu lezzetin nasıl yapıldığını merak mı ediyorsunuz? Haydi gelin hep birlikte öğrenelim. 

MALZEMELER: 

5 adet sakız kabağı, 1 adet soğan,4 adet domates,3 dal taze soğan,4 yemek kaşığı zeytinyağı,2 diş sarımsak,100 gram beyaz peynir,1/2 demet dereotu,6 adet milföy hamuru,1 çay kaşığı karabiber,1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

50 gram kaşar peynir

HAZIRLANIŞI: 

Kabakları yıkayıp soyun ve küp küp doğrayın. Domatesleri de küp küp doğrayıp bir kenara alın.Yanmaz tabanlı bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve içerisine ince ince doğradığınız kuru soğanı alıp, pembeleşinceye dek kavurun.Ardından doğradığınız kabak ve domatesleri de ilave edip, kabaklar yumuşayana dek soteleyin ve ardından ocağın altını kapatın.Taze soğanları, sarımsakları ve dere otunu da ince ince doğrayıp, karışıma ilave edin ve güzelce karıştırın.Beyaz peyniri elinizle ufalayıp içine katın, tuz ve karabiberi de ekleyip, harmanlayın.Bir cupcake tepsisini güzelce yağlayıp, içerisine milföy hamurlarını yerleştirin. Hazırladığınız kabaklı karışımı hamurların içine paylaştırın.Üstlerine kaşar rendeleyip, önceden ısıtılmış180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın. Piştikten sonra bir kaşık yardımıyla milföy çanaklarını cupcake tepsisinden çıkartın ve sıcak ya da ılık olarak servis edin.

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