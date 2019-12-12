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Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, bir Türk takipçisinin "Cinsel organın kaç cm?" sorusuna kahkaha atan emojiyle cevap verdi.

Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi
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Acun ılıcalı ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor. Şeyma Subaşı ile aşklarının ardından binlerce Türk takipçisi olan Guido ise gelen yorumlara şaşırtıcı cevaplar vermeye devam ediyor. Son olarak bir takipçisinin "Cinsel organın kaç cm" diye soru sorması üzerine İtalyan dJ verdiği cevap sosyal medyayı salladı. 

SON PAYLAŞIMINA GELEN YORUM ŞAŞIRTTI

Kız kardeşi Chicca Senia'nın İtalya'daki çiftliğine giden DJ, atlarla çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başlamasının ardından binlerce Türk takipçisi olan Guido'nun gelen yorumlara ilginç cevaplar vermesi ise olay olmaya devam ediyor. 

Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi

"TÖVBELER OLSUN"

Guido Senia, son paylaşımının altına "Cinsel organın kaç cm" diyen Türk takipçisine cevap verdi. Senia şaşırtan soruya kahkaha atan emojiyle cevap verdi. Soruyu gören diğer Türk takipçiler durumu yadırgayarak "Tövbeler olsun başımıza gelen" yorumuyla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi

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