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Ünlü futbolcuların vazgeçilmezi

2014'ten beri ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Chekich, futbolcuların da gözdesi. Chekich ayakkabıları, Fernando Muslera gibi pek çok yıldızın ilk tercihi.

Ünlü futbolcuların vazgeçilmezi
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2014 yılında kurulan Chekich, kaliteli ve özgün tasarımlarıyla kısa sürede dünyaya açıldı. İtalya, Fransa ve İspanya’nın dev firmalarıyla işbirliği yapan marka, etkileyici tasarımlara sahip vegan ayakkabılarıyla sektörde fark yarattı. 

KALİTELİ, ŞIK, SAĞLIKLI

Chekich marka ayakkabılar, ayak sağlığının büyük önem taşıdığı futbol dünyasında da büyük ilgi gördü. Ayağı kavrayan, konforlu ve şık ayakkabılar üreten Chekich’i tercih eden yıldızlar arasında Fernando Muslera ile Yasin Öztekin de var. 

YÜZDE 100 VEGAN MARKA

Şık tasarımlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Chekich, ürünlerinde hayvansal malzemeler kullanmıyor ve kendini “Yüzde 100 vegan marka” olarak tanımlıyor. Chekich aynı zamanda çevreye duyarlı bir marka. Çevre dostu ürünler tasarlayan Chekich, dünyanın geleceği için üretimin her aşamasında sürdürülebilirliğe uyumlu adımlar atıyor.

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