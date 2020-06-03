Pürüzsüz bacak için ne yapmalı fırçayla ölü derilerden kurtulun!

Yaz mevsiminin gelmesiyle dolaplardan kışlıkları kaldırıp rengarenk, çiçekli, desenli etek ve elbiseleri çıkarttık. Etek ve elbise giyerken biz kadınların üzerinde durduğu en önemli şeylerden biri de bacakların pürüzsüz olması. Evde yapacağınız bakım sayesinde istediğiniz görünüme kolayca kavuşabilirsiniz. İşte pürüzsüz bacaklar için yapılması gereken ipuçları!

Nemlendiriciler

Nemlendirici, pürüzsüz bir cilt elde etmek için anahtardır ve bu kural bacaklarınız için de geçerlidir. Vücut losyonu uygulamak için en uygun zaman cildinizin ıslak olduğu andır. Duştan çıktıktan sonra, tamamen kurumadan önce bir nemlendirici uygulayın.

Kuru fırça kullanın

Düzgün bacaklar için ölü derilerden kurtulmak önemli. Kuru fırçalama, vücudunuzu kuru bir vücut fırçasıyla hafifçe ovmakla ilgili bir peeling yöntemi. Bu yöntem bacaklarınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olacaktır.

Doğru jilet yöntemi

Tıraş söz konusu olduğunda, muhtemelen mümkün olduğunca çabuk yapılmasını istersiniz. Ancak bunu doğru yapmak için biraz zaman ayırmak işe yarayacaktır. Eğer tüylerinizden jilet yolu ile kurtulmak istiyorsanız; saçınızın uzadığı yönde tıraş olmanızı öneririz.

Bronzlaştırıcılar

Krem veya köpük bronzlaştırıcılar, anında bronzluk yakalamak için oldukça ideal seçimlerdir. Bronzlaştırıcıların barındırdığı formüller bacaklarınızı ışıl ışıl yaparken aynı zamanda sezonu yakalamanızı da sağlayacak.

Bal kürü

Kahvaltıların vazgeçilmez unsuru bal, cilt maskelerinde sık sık kullandığımız doğal ürünlerden. Pürüzsüz bacaklar için de balın faydalarından yararlanabilirsiniz.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı bal, 4 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

Bal ve şekeri bir kapta karıştırın. Karışımı parmaklarınızla masaj yaparak bacaklarınıza uygulayın. 3-4 dakika masaj yaptıktan sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz. Bal kürü bacaklarınızı beslerken aynı zamanda etkili bir peeling yapacaktır.