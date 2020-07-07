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Kiraz sapı çayının faydaları neler kilo vermeye yardımcı!

Faydaları saymakla bitmeyen kiraz sapları, metabolizmayı çalıştırarak kilo vermeyi hızlandırıyor. İşte kiraz sapı çayının bilinmeyen faydaları!

Kiraz sapı çayının faydaları neler kilo vermeye yardımcı!
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Kiraz, yaz mevsimi deyince aklımıza gelen ilk meyvelerden. Herkesin severek tükettiği kirazın kendisi kadar sapları da oldukça faydalı. Kiraz sapı kilo vermede etkili olduğu kadar pek çok sağlık sorununa da iyi geliyor. Peki kiraz sapı çayının faydaları neler? Nasıl yapılır? Gelin kiraz sapı çayının yararlarına yakından bakalım...

Antioksidan açısından zengindir

Kiraz saplarından yapılan çay ciddi oranda antioksidan içeriğine sahiptir. Antioksidanlar vücuttaki zararlı serbest radikalleri uzaklaştırarak vücudunuzu hastalıklara ve kansere karşı korur. Erken yaşlanmanızı önler ve hücre hasarlarına karşı sizleri korur.Genç bir vücut için antioksidan olmazsa olmazlardandır.

Sakinleştirici etki

Özellikle akşam uyumadan önce içilen bir bardak kiraz sapı çayı ile sakinleşecek ve daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır. Aynı zaman bu çay ile kaslarınızı gevşetecek,rahatlayıp sakinleşeceksiniz.

Metabolizmayı hızlandırıyor

Kiraz sapı çayları metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur.Yüksek metabolizma hızı vücuttaki fazla yağların yakılmasına yardımcı olarak bu sayede kilo vermenize de yardımcı olur.Diyet yaparken kiraz sapı çayını tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

Böbreklere iyi gelir

Kiraz sapları vücudun su dengesini korumada etkili gıdalar arasındadır.Bu sayede böbreklerin daha sağlıklı kalması için etkilidir.Özellikle yaz aylarında böbreklerin çok çalıştığı zamanlardır.Bu yüzden yazın daha çok çalışan böbreklerimizin sağlıklı kalması için kiraz sapı çayını tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

İdrar söktürücü

Kiraz sapı çayının idrar söktürücü etkisi vardır. Bu sayede mesane kanserine karşı sizleri korur ve daha sağlıklı bir boşaltım sistemine sahip olursunuz.

Kiraz sapı nasıl kurutulur?

Sapları kullanmak için önce kurutmalısınız. Yediğiniz kirazların saplarını atmayın. Nem almayan kuru bir odada, güneş almayan bir yerde 4 gün ila 1 hafta arasında doğal olarak kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra hava geçirmez bir kavanoz veya kapta saklayın.

Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Tencereye 1 litre su ve bir avuç kiraz sapı koyun. 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Soğuduktan sonra süzün ve bir şişeye doldurun. Çayı mutlaka buzdolabında koruyun. Hazırlanan kür buzdolabında 3 gün bekleyebilir ama 3 günden sonra atın Kiraz sapları tozlu ise kaynatmadan önce soğuk suyla durulayın. Afiyet olsun!

 

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