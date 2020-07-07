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Usta oyuncu Türkan Şoray yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, senelerdir sır gibi sakladığı kız kardeşinin yüzünü ilk kez paylaştığı bir fotoğrafla gösterdi.

Usta oyuncu Türkan Şoray yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
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Özel hayatını basından uzak yaşamaya gayret eden Türkan Şoray, yıllar sonra kural bozdu. Usta oyuncu, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile bir fotoğrafını Instagram hesabından ilk kez paylaştı.

"Kardeş gibisi yok"

Türkan Şoray, Nazan Şoray'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu önceki gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Türkan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle hasret giderdi. Şoray, kardeşleriyle birarada olduğu pozu sosyal medya hesabından "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadesiyle paylaştı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

 

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