Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil vasiyetini imzaladı!

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi devam eden usta komedyenin vasiyetini yazdığı iddia edildi.

Vasiyetini imzaladı

Erbil, son olarak geçtiğimiz hafta salı günü kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. İddiaya göre tedavi sırasında avukatığını hastaneye çağıran Mehmet Ali Erbil, vasiyetini yazdırdı ve belgelere imza attı.

Ablası Yeşim Erbil durumu hakkında bilgi vermişti

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı."

"Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil."

2020'den sağlık dilemişti

Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu, "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden. 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."