Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie son haliyle hayranlarını şoke etti!

Güzelliği ve oyunculuğuyla hafızalara kazınan Angelina Jolie eşi Brad Pitt ile olan boşanma süreci ve çocuklarının velayetini alma mücadelesi yüzünden günden güne eridi.

RadarOnline'ın haberine göre; 1.69 boyundaki güzel oyuncu Angelina, 45 kiloya kadar düştü.

Gün boyu yemek yemiyor

İddialara göre; Jolie, gün boyu yemek yemiyor. Sadece meyve yeyip tonlarca kahve içiyor. Daha kötüsü ise, ünlü yıldız bunun sağlıklı olduğunu düşünüyor. Güzel oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği söyleşide aslında altı çocuğuyla birlikte göçebe bir hayat yaşamak istediğini söylemişti. En büyük hayalinin de hayatını ABD dışında başka bir ülkede kurmak olduğundan söz etmişti.