Kaşarlı patates bombası nasıl yapılır hemen sabah olsun isteyeceksiniz!

Kaşarlı patates bombası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarınızın yeni vazgeçilmezi olmaya aday bir tarifle tanışmaya ne dersiniz? Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

3 adet büyük boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tutam tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:

Patatesleri bir tencereye alıp üstünü geçecek kadar su ilave edin ve ocağın altını açıp patatesler yumuşayana dek haşlayın. Yaklaşık 45 dakika.Haşlanmış patatesleri soğuduktan sonra soyun ve ezin, tuz ekleyip güzelce yoğurun.Yoğurduğunuz patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar alın avucunuzda yuvarlayıp yassılaştırın ve içine rendelenmiş kaşar koyup tekrar yuvarlayarak kapatın.Yapışmaz tabanlı bir tavaya fırçayla biraz zeytinyağı sürün ve patates toplarını arkalı önlü renkleri değişene dek pişirin.Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.