Kugel pasta nasıl yapılır mest eden lezzet!

Adını Almancada top anlamına gelen ''kugel'' kelimesinden alan bu pastanın adı aslında alengirli gibi görünse de aslında sadece top şekllinde bir pasta! Pratik pasta tarifleriniz arasında yerini alacak bu lezzetli şiddetle yapmanızı öneririz. Kugel pastayı çocuklarınızla birlikte yaparak kaliteli bir zaman geçirebilir, etkinlik yapar gibi beraber kugel pasta hazırlayabilirsiniz. İşte kugel pasta tarifi...

Malzemeler:

1 litre süt

2 paket toz vanilyalı puding

3 paket petibör bisküvi(10 adet bütün, gerisi parçalanmış)

Üzeri İçin:

80 gram bitter çikolata(eritilmiş)

1,5 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Hazırlanışı:

Derin bir tencereye süt ve toz vanilyalı pudingi ekleyin ve orta ateşte sürekli olarak çırparak pişirin. Puding kıvamını alınca karışımı ocaktan alın ve kabuklanmaması için ara ara karıştırarak oda sıcaklığında soğutun. Oda sıcaklığına gelmiş olan pudingin içerisine parçalanmış olan petibör bisküvilerini ekleyin ve karıştırın. Karışımı iç kısmını streçlediğiniz yuvarlak kaselerin içerisine eşit olarakpaylaştırın ve alt kısmını düzleştirin. Karışımı eklediğiniz kaselerin üzerine bütün halindeki bisküvileri taban olarak ekleyin. Sığmayan bisküvileri boyutuna göre parçalayıp her tarafını kapatın. Hazırladığınız pastaların üzerini de streç filmle kapatıp buzlukta 4 saat bekletin.

Buzluktan çıkardığınız pastaların streçlerini açıp, kaseden çıkarın. Çikolata ile kaplamak için tel ızgara veya bir tabaın içerisine pastaları yerleştirin. Benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı pastaların her yerine gelecek şekilde üzerlerine gezdirin. Şekil vermek isterseniz kapladığınız çikolatanın donmasını 1-2 dakika bekledikten sonra tekrardan şeritler halinde eritilmiş çikolatayı üzerlerine gezdirin.

Son olarak toz antep fıstığını da pastanın üzerine serpiştirip servis edin.