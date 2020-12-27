Müzik aleti çalmak nasıl öğrenilir piyano yeni başlayanlar için uygun!

Her zaman duyduğumuz, klişeleşmiş bir sözdür 'Müzik ruhun gıdasıdır'. Ne var ki koronavirüs salgınının hem fiziksel hem de ruhsal olarak bizleri etkilediği zamanlarda bu sözün doğruluğunu bir kez daha anlayabiliyoruz. Eğer siz de müziğin dinlendirici, tedavi edici tarafına inanıyorsanız her zaman hayalini kurduğunuz bir enstrümanı çalmayı öğrenerek hayallerinize bir adım atabilirsiniz!

Piyano

Piyano hem yeni başlayanlar için uygun olması hem de tüm yaş gruplarına kucak açması nedeniyle dünyada en çok çalınan enstrümanlar arasında yer alır. Ancak bu kesinlikle herkesin piyano hususunda usta olabileceği anlamına gelmiyor. Bununla ilgili iyi olan şey, notları okuyabilmeniz. Düğmeleri veya dizeleri görmenize izin vermeyen koparma ve tuhaf el yerleşimleri olmadığı için notalara vurmak daha kolaydır. Herhangi bir enstrümanı çalmak kesinlikle birçok fayda sağlar ve her şeyden önce eğlencelidir! Piyano muhtemelen yeni başlayanlar için en iyi enstrümandır ve herkesin ilk tercihi olmaya uygundur!

Keman

Muhtemelen çalması en zor enstrümanlardan biri keman. Sadece enstrümanın yerleştirilmesi karmaşık değil, aynı zamanda ne yaptığınızı bile görmüyorsunuz. Sadece el pozisyonuna ve yayın hareketine güveniyorsunuz. Ayrıca, telleri kullanması ve bu enstrümanı uygun şekilde çalabilmek için hem güç hem de hassasiyete ihtiyaç duymanız nedeniyle birçok insan için çok karmaşıktır.

Gitar

Elbette gitar hem çocuklar hem de yetişkinler için en çok çalınan enstrümanlardan biridir ve bu nedenle tüm yaş grupları için uygundur. Ayrıca gitar için her yerde birçok bilgi ve faydalı ipucu bulabilirsiniz, internetteki dersleri izleyerek ve evinizde pratik yaparak öğrenebilirsiniz. Ancak bu, enstrümana gerçekten hakim olma şansınızın %100 olduğu anlamına gelmez. Tamamen hakim olmak birkaç ayrı notayı kapmaktan çok daha zordur. Pek çok insan bundan rahatsız olduğu için pes eder.

Akordeon

Bu muhteşem enstrüman, pek çok insanın sevdiği oldukça farklı ve zengin bir ses üretir. Bununla birlikte, birçok insan akordeon çalmanın oldukça zor bir iş olduğunu düşünerek kandırılır, hatta size yakın satılık bir akordeon bulmak bile bir öğretmen bulmaktan daha zor bir süreç olabilir. Sadece körüğü itip çekmiyorsunuz, bunu enstrümanın her iki yanındaki tuşlara basarken aynı anda yapmanız gerekiyor. Bir tarafı piyanoya benzer ve kendi başına piyano çalmak yeterince zordur! Bu enstrüman kolayca ses üretebilse bile, bu enstrüman üzerinde ustalaşabileceğiniz ve iyi bir şey üretebileceğiniz anlamına gelmez.

Saksafon

Bu enstrümanın en iyi faktörlerinden biri el yerleştirmeleridir - saksafonu birçok üflemeli çalgı gibi ağız hizasında tutmanıza gerek yoktur, bunun yerine el daha rahat bir konuma yerleştirilir. Tüm üflemeli çalgıların kendi zorlukları olduğundan ve başlangıçta pek çok insanın çalamayacağı için, bunu yapmak için nefes gücüne ve iyi ciğerlere ihtiyacınız olacak. Ayrıca tüm anahtarları öğrenirken sabırlı olmanız gerekecek, çünkü onlara doğrudan bakamayacaksınız. Saksafonu çalarken kas hafızasına sahip olmanız gerekecek.

Gayda

Eşsiz tasarımı ve daha da ayırt edici sesi ile bu enstrüman, piyasadaki en tanınmış ve ikonik enstrümanlardan biridir. Ancak gayda sandığınız kadar yaygın olarak çalınmıyor. Formda olsanız bile, belirli bir solunum ve hava kontrol yöntemine ihtiyacınız olacaktır. Üstelik bulunduğunuz yere bağlı olarak, muhtemelen yakınınızda hiçbir yerde bir gayda öğretmeni de bulamayacaksınız :(