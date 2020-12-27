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Ev yapımı dudak balmı tarifi tarçınlı dudak dolgunlaştırıcı balsamı deneyin!

Kimyasal ürünlere para vermeden evde dudakları dolgunlaştıran lip balm yapabilirsiniz. İşte dudaklarınızı koruyup dolgunlaştıracak ev yapımı balm tarifi!

Ev yapımı dudak balmı tarifi tarçınlı dudak dolgunlaştırıcı balsamı deneyin!
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Kış aylarında kuruyan, çatlayan dudaklar hemen herkesin şikayeti. Pandemi nedeniyle evden çıkamadığımız şu günlerde evde kendi dudak balmınızı yapmanız oldukça kolay. Dudaklarınızı hem koruyacak hem de dolgunlaştıracak bir formülü sizlerle buluşturuyoruz. Çatlamış ve çekici etkisi kaybetmiş dudaklarla bütün bir kış mevsimini geçirmek istemiyorsanız evde yapabileceğiniz kolay dudak balmına bir göz atın!

Ev yapımı tarçınlı dudak dolgunlaştırıcı balsam 

Tarçın, sonbaharı simgeleyen çok lezzetli bir tada ve kokuya sahiptir. Dudak balsamlarına eklendiğinde dudakları dolduran bir ısınma hissi yaratır. Güçlü antioksidanlar ve polifenollerle dolu olan tarçın, hasarlı dokuyu onarır.

Malzemeler:

4 yemek kaşığı hindistancevizi yağı, 1-1/2 yemek kaşığı balmumu peleti, 2-3 E vitamini kapsülü, 3/4 yemek kaşığı bal, 15 damla tarçın yağı. 

Yapılışı:

Hindistan cevizi yağı ve balmumunu ikisi de tamamen eriyene kadar karıştırın. Ateşten alın, ardından E vitamini (kapsülleri delin ve sıkın), bal ve uçucu yağ ekleyin. Ürün katılaşmaya başlayana kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bekleyin. Tarçın dudaklarınızı dolgunlaştırırken, hindistancevizi yağı ve E vitamini dudaklarınızı nemli ve sağlıklı tutacaktır. Dolgunlaştırıcı dudak balsamınızın daha sıkı bir kıvama sahip olmasını tercih ederseniz balmumu miktarını artırabilir ve hindistancevizi yağını azaltabilirsiniz.

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