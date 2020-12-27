Alişan'ın '1 Milyon Mehmet'i stüdyodan apar topar çıkartması gündem oldu!

Star TV'de 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının konuğu olan '1 Milyon Mehmet' lakaplı sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak'ın Alişan tarafından stüdyodan apar topar çıkarılması eleştirilerin hedefi oldu.

Ufuk Bayraktar da tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde stüdyoda yaşananları yerdi. Bayraktar, "Ağabey, kim diye merak edenler bir milyoncu Mehmet yazmaları yeterli. Yazıklar olsun, iki isme de. Destekle şaklaban etmeye gerek var mı? Çıkarlarınız kurusun ki kendi halinde yaşayan akıl melekelerini sosyal çevresinde tutarlı şekilde kullanmayan ve ona destek olan hiç görmediğimiz kişiyle birlikte ekrana çağırıp sonra nasıl yollayacağım diye şaşırmak ne rezillik boyutudur!" sözleriyle eleştirdi.

Sosyal medyada topa tutuldular

Sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın 1 Milyon Mehmet'i karga tulumba stüdyodan atmasına sessiz kalmadı.

Bazı kullanıcıların yorumları şu şekilde;

-Mehmet dayıya ayıp ettiler, vallahi çok üzüldük. Nedir bu kapris Alişan.

-Adamı resmen yaka paça atmışlar. Ayıp size ta İstanbul'a kadar gelmiş ama sizin yaptığınız insanlık dışı bir hareket.

-Bu kanalı ve Demet'le Alişan'ı kimse izlemesin. Mersin'den davet edilen misafirler böyle mi karşılanır!

Peki 1 Milyon Mehmet kimdir?

1968 yılında dünyaya geldi. Kaportacılık yapan Bir Milyon Mehmet'in gerçek adı Mehmet Bucak'tır. Aslen Mersinlidir.

Bir Milyon Mehmet, sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem oldu. Mersin merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde hayatını sürdüren Mehmet Bucak, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @filintaahmetmehmet kullanıcı adıyla yer almaktadır.