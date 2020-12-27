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Can Yaman dünyaya açılıyor! Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı

Oyuncu Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da dizi anlaşması yaptı. Yakışıklı oyuncunun bölüm başı alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Can Yaman dünyaya açılıyor! Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
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Son olarak Bay Yanlış dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Can Yaman, yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yaman, İtalya'nın önde gelen bir yapım şirketiyle anlaşmaya vardı.

Bölüm başı 925 bin TL alacak

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; 'Bay Yanlış' dizisinin final yapmasının ardından İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak. Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

Roma'da izdiham yaratmıştı

Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan’a giden Can’ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.

 

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