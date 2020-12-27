Badem faydaları nelerdir kabızlık sorununa çare oluyor!

Badem ağacının meyvesinden elde edilen bir tohum olan badem en sevilen kuruyemişlerden biri. Badem, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezleri olan mineraller, vitaminler, proteinler, lifler açısından oldukça zengindir. Birçok sağlık sorununa iyi gelen bademi mutlaka diyetinize dahil etmelisiniz. İşte bademin daha önce hiç duymadığınız yararları...

Kalp dostu

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

Kabızlığa çare

Lif açısından da zengin olan badem kabızlığın giderilmesinde etkili bir besindir. Araştırmalara göre günde 5 tane badem, kabızlığın giderilmesi için yeterlidir.

Güzel bir cildin sırrı!

Badem, serbest radikallerle savaşan ve enflamasyonu azaltan, cildinizi sağlıklı ve genç koruyan harika bir E vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, bademlerin yüksek miktarda epicatechin, catechin, quescetin, isorhamnetin ve kaempferol içerdiğini gösterdi; Bu maddelerin hepsi UV ışınları, kirlilik ve cildinizdeki zayıf beslenmenin sonucunda oluşan zararla mücadele edebilecek antioksidanlardır. Yine bu maddeler cilt kanseriyle savaşır ve önler.

Kemik sağlığına faydalı

Bademde bulunan birçok mineralden biri olan fosfor, osteoporoz gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını da önlerken, dişlerin ve kemiklerin dayanıklılığı ve gücü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.