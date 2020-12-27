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Limonlu sarımsaklı tavuk kebabı nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Baharatları ve sosuyla gönlünüzde taht kuracak limonlu sarımsaklı tavuk kebabı tarifini elmaelma.com okurlarımız için araştırdık...

Limonlu sarımsaklı tavuk kebabı nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Aynı tarifleri yapmaktan sıkılanlar için az malzemeli, lezzeti bol bir tavuk kebap tarifi paylaşıyoruz. Baharatları ve sosuyla şahane bir yemeğe dönüşen limonlu sarımsaklı tavuk kebabını mutlaka deneyin. Peki limonlu sarımsaklı tavuk kebap nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Malzemeler:

500 gram tavuk but(3 adet baget kısımları alınmış)
5 diş sarımsak
1 adet limon
200 mililitre tavuk suyu(veya sebze suyu, et suyu)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 yemek kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı (silme)kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Fırına bütünüyle girebilecek çelik veya döküm tavayı 2-3 dakika yüksek ateşte ısıtın. Tavaya zeytinyağını ekleyin, biraz dumanının çıkmasını bekleyin. Tavuğun derili kısımları tavanın tabanına gelecek şekilde tavaya yerleştirin, 3 dakika kadar bekletin. Tavuklar tavada iken sarımsakları ince ince doğrayın. Limonu ise boylamasına 4'e bölün. Tavadaki tavuğu çevirmeden önce derili kısmın hafif kızarmış olmasına dikkat edin. Kızarıp güzel bir renk aldıysa diğer kısmını çevirin.
Tavuğu çevirdikten sonra sarımsakları ekleyin. 2 dilim limonu sıkıp tavaya ekleyin, kalan 2 dilimi ise sıkmadan direkt olarak ekleyin.

Ardından yarım yemek kaşığı kadar kimyonu ve bir silme tatlı kaşığı toz biberi tüm malzemelere gelecek şekilde serpin. Tavuk suyunu ekleyip yüksek ateşte 5 dakika yemeği pişirin. Bu esnada tavuk suyunu yarı yarıya çektirin. Ocağın altın kapatın önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altlı üstlü modda 18 dakika fırınlayın. Fırından aldıktan sonra 5 dakika oda ısısında dinlendirin. Servis için ister tabaklayın. İsterseniz sofra ortasında tava ile servis edin.

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