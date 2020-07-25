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Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, tatilde moral topluyor!

9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile tekne tatili yapıyor. Uzun süre eve kapanan Ebru Şallı, Bodrum'da objektiflere takıldı.

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, tatilde moral topluyor!
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Eski manken Ebru Şallı, Nisan ayında Harun Tan'la evliliğinden olan 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan Ebru Şallı, uzun süre kendini eve kapattıktan sonra moral tatiline çıktı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski manken Ebru Şallı, Bodrum'da misafir olduğu teknede görüntülendi. Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'un yanı sıra ablası Funda Şallı ve arkadaşları eşlik etti. Uzun süre teknenin arka kısmında oturan ve denize girmeyen Ebru Şallı, akşam saatlerinde fikrini değiştirerek eşi ile birlikte denize girdi.

İşte Ebru Şallı ile eşinin tekne halleri...

 

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