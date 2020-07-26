Serenay Sarıkaya makyajsız pozunu paylaştı binlerce beğeni aldı!

Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'ın doğum gününü Intagram sayfasında paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Sarıkaya'nın makyajsız haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Hayranlarından tam not aldı

Geçtiğimiz günlerde doğum gününden fotoğraflarını paylaşan ve beğeni yağmuruna tutulan Sarıkaya, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla menajeri Ayşe Barım'ın yeni yaşını kutladı. Paylaşımda Serenay Sarıkaya'nın makyajsız olması hayranlarının gözünden kaçmazken doğal hali sevenlerinden büyük ilgi gördü.