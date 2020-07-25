Cevizli börek nasıl yapılır mükemmel bir lezzet!

Tatlı tariflerinde sık gördüğümüz cevizi siz de tatlılara yakıştırıyorsanız sizin için harika bir tarifimiz var. Cevizli börek olarak bilinen bu böreği mutlaka evinizde denemelisiniz. Ceviz sevmeyenlerin bile yeniden yapmak isteyeceği cevizli börek, hem çıtır hem de yapımı çok basit oluyor. İşte cevizli börek tarifi için gerekli olan malzemeler...

Malzemeler:

1/3 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

1 su bardağı ayçiçeği yağı

5 su bardağı un

1 su bardağı su

İç malzeme için:

4 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Üzeri için:

1 yumurta

250 gram tereyağı

Yapılışı:

Süt ve mayayı bir kaba alın. Maya eriyene kadar elinizle karıştırın. 15 dakika bekletin. Su, şeker, tuz, yumurta ve ayçiçeği yağını ilave edip iyice karıştırın. Unu azar azar ilave edip yoğurun. Hamuru un serptiğiniz mutfak tezgahına alıp 5 dakika daha yoğurun. Mayalanması için üzerini örtüp 50 dakika bekletin. Hamuru 4 bezeye ayırın. Bezelerden ilkini oklava ile unladığınız mutfak tezgahında açın. Üzerine ceviz serpiştirin ve hamuru ortadan ikiye kesin. Hamurları uzun kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. 50 cm çapındaki fırın tepsisini yağlayın.

Rulo şeklindeki hamurları tepsinin ortasından başlayarak yuvarlak şekilde yerleştirin. Tereyağını eritip ılınınca hamurun üzerine gezdirin. Yumurtayı çırpıp böreğin üzerine sürün. Mayalanması için 50 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirip dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun...