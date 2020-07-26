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Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi gel buradayım!

Show Ana Haber sunucusu Ece Üner'e sosyal medyada ölüm tehdidi aldı. Üner, kendisini tehdit eden kişiye "Hadi bakalım gel buradayım!" diye cevap verdi.

Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi gel buradayım!
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Sunucu Ece Üner, Twitter üzerinden kendisini tehdit eden bir sosyal medya kullanıcısına kişisel Twitter hesabından cevap verdi.

Üner, bir twitter kullanıcısının "Ben Ece Üner'i yakalarsam çiğ çiğ etini yerim... Gömmeye saçının kılını bırakmam..." diyerek tehdit etmesi üzerine kendi twitter hesabından tehdit eden kişiye, "Hadi bakalım gel buradayım!" diyerek yanıt verdi.

Daha önce de tehdit edilmiş

Ece Üner'e tehditler savuran Fikret isimli sosyal medya kullanıcısının daha önce de Üner'i tehdit ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcısının tweetleri şöyle:

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