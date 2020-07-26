Selin Şekerci, iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşamaya başladı!

İş insanı Serdar Bilgili ile Selin Şekerci'nin aşk yaşadığı öne sürüldü. Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi. Şekerci'nin hakkında çıkan iddialara karşılaşmamız tamamen tesadüf açıklaması geldi.

Bilgili açıklama yapmadı

Tv100'ün haberine göre, oyuncu Selin Şekerci ile ünlü iş insanı Serdar Bilgili Bodrum'da görüldüler. Bilgili tarafından bir açıklama gelmezken Şekerci karşılaşmanın tesadüf olduğunu belirtti.

2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017'de Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.