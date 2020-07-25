Serdar Ortaç'dan 'Eski Serdar'a ne dersiniz' sorusuna yanıt Allah belanı versin derim!

Şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te bisikletiyle sahil turu atarken görüntülendi. Ortaç, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına samimiyetle cevap verdi.

"Eski Serdar'ın Allah belasını versin"

Ortaç, muhabirlerin “Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?” sorusunu “Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü ağabey ne diyebilirim ki!” sözleriyle yanıtladı.

"Çok pişmanım"

Ahmet Kaya'nın yuhalandığı ödül töreniyle ilgili olarak ise Serdar Ortaç “Her zaman özür diliyorum herhalde ölene kadar da özür dileyeceğim. Çok pişmanım” dedi. Öte yandan pembe eldivenleri İle dikkat çeken Ortaç “Bu eldivenler eski eşimden kaldı, ben de bunları kullanıyorum” diyerek tura devam etti.