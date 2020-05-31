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Kaymaklı cevizli poğaça nasıl yapılır tam bi lezzet bombası!

Kaymaklı cevizli poğaça nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltınızın yeni gözdesi olmaya aday olacak bu şahane lezzeti mutlaka denemelisiniz. İşte yapılışı!

Kaymaklı cevizli poğaça nasıl yapılır tam bi lezzet bombası!
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Kahvaltıların yeni gözdesi olmaya aday olacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Kaymaklı cevizli poğaça tarifine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Üzeri nar gibi kızarmış, fırından yeni çıkmış yumuşacık bu poğaça ile kahvaltı sofralarınız şenlenecek. Peki kaymaklı cevizli poğaça nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kaymaklı cevizli poğaça tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

1 tatlı kaşığı kuru maya,1/2 su bardağı ılık süt,4 yemek kaşığı sıvı yağ,1 tatlı kaşığı tuz,1 yemek kaşığı şeker,3 su bardağı un, 100 gram kaymak,1 su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış),

Üzeri için:

1 adet küçük boy yumurta, 2 yemek kaşığı susam

HAZIRLANIŞI: 

Mayayı yoğurma kabına alarak ılık süt ile karıştırarak çözdürün.Üzerine sıvı yağı, tuzu ve şekeri ekleyip güzelce karıştırın.Un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun ve üzerini bir bezle kapatarak yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakın.Dinlenen hamuru ikiye bölerek her iki hamuru da dikdörtgen şeklinde, yarım parmak inceliğinde açın.Hamurların üzerine kaymağı sürün ve üzerine kıyılmış ceviz serpin.Hamurları rulo yaparak 2-3 parmak kalınlığında dilimleyerek 20 parça elde edin.Kestiğiniz dilimleri pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin ve ılıdıktan sonra afiyetle tüketin.

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