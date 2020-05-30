5 malzemeli kolay tatlı nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

5 malzemeli kolay tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Zamansız gelen misafirler için harika bir öneri olacak bu tatlı tarifi hem sizi hem de misafirlerinizi tadıyla mest edecek. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tatlı vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte sadece 5 malzemeyle hazırlayacağınız tatlının yapılışı. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1/2 paketoda sıcaklığında margarin

1/2 çay bardağıyoğurt

1/2 su bardağıince çekilmiş badem içi

3 su bardağıun

Hazırlanışı:

Şerbeti için gereken su ve şekeri bir tencereye alın ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 40 dakika kısık ateşte pişirin. Yoğunlaşmış bir şerbet olması gerekli.Şerbeti ılıklaşması için bir kenara alın.Oda ısısında iyice erimeye yüz tutmuş olan margarini ve un hariç, diğer malzemeleri bir yoğurma kabına alın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek, ele yapışmayan kulak memesi kıvamından bir hamur elde edene dek yoğurun.Yoğurduğunuz hamuru üçe ayırın ve her bir parçayı tezgahın üstüne avuçlarınızla yuvarlayarak rulo haline getirin.Rulo haline getirdiğiniz hamurları, buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenmiş olan hamuru dolaptan alın ve bir bıçakla verev şekilde dilimleyerek, yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir.Fırından çıkan tatlıların üstüne henüz sıcakken, ılıklaşmış olan şerbeti dökün. Tatlı sıcak, şerbet ise ılık olmalı.Tatlınız şerbeti iyice çekip, soğuduktan sonra servis edin.