Keçi patisi nasıl yapılır bu lezzete doyulmaz!

Keçi patisi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Mayasız ve yumurtasız oluşu, sadece 4 malzeme ile hazırlanması ile gönüllere taht kuran bu şahane lezzete sofralarınızda mutlaka yer açmalısınız. Bir yiyenin bir daha asla vazgeçemediği bu tada bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 su bardağıyoğurt

1 çay kaşığıtuz

1 paketkabartma tozu

2,5 su bardağıun

Hazırlanışı:

Yoğurt, tuz ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın. Unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeler birleşip kıvam alıncaya dek yoğurun.

Ardından hamura uzun rulo halinde şekil verin ve yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında parçalara ayırın. Bıçak yardımıyla dilimleri, ters v harfi olacak biçimde keçi patisi şeklini verin. Son şeklini almış hamurlarınızı tavada kızdırmış olduğunuz yağda iki tarafı da güzelce renk alıncaya dek kızartın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.