Oyuncu Tom Hanks ve eşinden yeni açıklama daha iyi hissediyoruz!

63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile koronavirüse yakalandı. Hanks ve eşi Avustralya’da hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildikten sonra birlikte kiraladıkları evde kendilerini karantinaya aldı. Ünlü aktör, son durumu hakkında Instagram hesabında açıklama yaptı.

"Daha iyi hissediyoruz"

Hanks, Instagram'da yaptığı açıklamada, “Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör ayrıca, bu dönemde bazı konfor alanlarından vazgeçmek gerektiğini söyleyerek takipçilerine “Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz” mesajı verdi.