Mayasız pişi tarifi hem pratik hem de leziz!

Bugün size sabah kahvaltılarınıza eşlik edecek, beklemeden yapabileceğiniz hem pratik hem de lezziz mayasız pişi tarifini hazırladık. Canınız pişi çektiğinde hemencecik hazırlayabileceğiniz mayasız pişi tarifiyle kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceksiniz. Sıcacık bir çayın yanına kızarmış çıtır çıtır olan bu pişi tarifine bayılacaksınız. Peki mayasız pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile mayasız pişi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER:

1,5 çay bardağıyoğurt, 1 adetyumurta, 1 tatlı kaşığıkabartma tozu, 2 çay kaşığıtuz, 2,5 - 3 su bardağıun, 3-4 damlalimon suyu

Kızartmak için:

1/2 su bardağısıvı yağ

Püf noktası:

İçerisine koyduğumuz kabartma tozu ve limon, hamurun daha hızlı ve kolay kabarmasını sağlar. Pofuduk ve çıtır çıtır kıvamını buna borçlu oluyor. Vaktiniz varsa hamuru hazırladıktan sonra üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 10-15 dakika kadar dinlendirin. Bu şekilde çok daha yumuşacık ve kabarık olacaklardır.

HAZIRLANIŞI:

Orta boy bir kabın içerisine yumurtayı kırın. Üzerine yoğurdu ilave edin ve güzelce çırpın. Çırpılmış malzemelerin üzerine kabartma tozunu ilave edin ve üzerine limon sıkın. Unu eleyerek ekleyin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave edin. Fazla gelme ihtimalini bu şekilde engellemiş olursunuz. Bu malzemeleri de ilave ettikten sonra güzelce karıştırın. Koyu kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde edin ve güzelce toparlayın. Hafif unlanmış tezgahın üzerinde iki-üç beze halinde merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Şeritler halinde kesin. Şeritlerden minik dikdörtgenler elde edin ve bıçak yardımıyla uçlarına minik çizikler atın. Hamurları kızgın yağın içerisine atın ve güzelce kızartıp fazla yağını süzdürerek servis edin.