Karnıyarık börek nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!

Karnıyarık börek dışı çıtır çıtır, eşsiz iç harcıyla hayran kalacağınız bir tarif. Bildiğiniz tüm börek tariflerinden farklı, bu muazzam lezzete bayılacaksınız. Peki karnıyarık börek nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Yiyen herkesin tarifini soracağı karnıyarık börek için haydi mutfağa!

Malzemeler:

5 adet yufka

200 gram kıyma

3 adet orta boy patates

5 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 adetyumurta sarısı

1 tatlı kaşığısusam ve çörek otu karışımı

Nasıl yapılır?

İlk olarak iç harcı için geniş bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağını alıyoruz. Üzerine kıymayı ekliyoruz ve kavuruyoruz. Kavrulan kıymanın üzerine minik minik doğranan soğanları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğranan patatesleri, baharatları ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. 2-3 dakika bu şekilde kavurup iç harcı ocaktan alıyoruz. Böreğin iç sosu için tereyağını eritiyoruz. Sıvı yağını ve zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz.

Her bir yufkayı 8 eşit parçaya bölüyoruz. Yufkanın üzerine fırça yardımı ile iç sostan sürüyoruz. Hazırlanan iç harçtan 2 yemek kaşığı kadar alıyoruz. Yufkayı kenarlarından katlayıp rulo şeklinde sarıyoruz. Böreğin üzeri için yumurta sarısını kaseye alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Karışana kadar çırpıyoruz. Böreklerin üzerine hazırlanan yumurta sarısından sürüyoruz. Böreklerin üzerine bıçak ile çizik atıyoruz. Susam ve çörek otu ile süslüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Karnıyarık börek hazır. Afiyet olsun.