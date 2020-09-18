search menu
search
close

Karnıyarık börek nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!

Yapılışı kolay, çayın yanında çıtır çıtır bir börek yemek istiyorsanız karnıyarık böreği denemelisiniz. İşte nefis iç harcıyla karnıyarık börek tarifi!

Karnıyarık börek nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!
-A A+

Karnıyarık börek dışı çıtır çıtır, eşsiz iç harcıyla hayran kalacağınız bir tarif. Bildiğiniz tüm börek tariflerinden farklı, bu muazzam lezzete bayılacaksınız. Peki karnıyarık börek nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Yiyen herkesin tarifini soracağı karnıyarık börek için haydi mutfağa!

Malzemeler:

5 adet yufka
200 gram kıyma
3 adet orta boy patates
5 adet orta boy soğan
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

1/2 çay bardağı zeytinyağı
1/2 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 adetyumurta sarısı
1 tatlı kaşığısusam ve çörek otu karışımı

Nasıl yapılır?

İlk olarak iç harcı için geniş bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağını alıyoruz. Üzerine kıymayı ekliyoruz ve kavuruyoruz. Kavrulan kıymanın üzerine minik minik doğranan soğanları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğranan patatesleri, baharatları ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. 2-3 dakika bu şekilde kavurup iç harcı ocaktan alıyoruz. Böreğin iç sosu için tereyağını eritiyoruz. Sıvı yağını ve zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz.

Her bir yufkayı 8 eşit parçaya bölüyoruz. Yufkanın üzerine fırça yardımı ile iç sostan sürüyoruz. Hazırlanan iç harçtan 2 yemek kaşığı kadar alıyoruz. Yufkayı kenarlarından katlayıp rulo şeklinde sarıyoruz. Böreğin üzeri için yumurta sarısını kaseye alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Karışana kadar çırpıyoruz. Böreklerin üzerine hazırlanan yumurta sarısından sürüyoruz. Böreklerin üzerine bıçak ile çizik atıyoruz. Susam ve çörek otu ile süslüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Karnıyarık börek hazır. Afiyet olsun.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş! Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş!
Sağlık
Mest eden tat: Kolay köstebek pasta Mest eden tat: Kolay köstebek pasta
Tatlı
En Güncel Galeriler
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Serenay tarzıyla yine olay! Süper mini elbisesiyle yürek hoplattı!
Serenay tarzıyla yine olay! Süper mini elbisesiyle yürek hoplattı!
Adını Feriha Koydum Cansu'nun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi!
Adını Feriha Koydum Cansu'nun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Yaz keyfi için izlenmesi gereken 6 harika film!
Yaz keyfi için izlenmesi gereken 6 harika film!
Nurgül Yeşilçay bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı!
Nurgül Yeşilçay bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı!
Önceki Haberler
Songül Karlı'nın oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor yeter!
Songül Karlı'nın oğlu isyan etti: Hep bir yerlerin konuşuluyor yeter!
Doğru teknikle makyajınız yaşınızı genç göstersin!
Doğru teknikle makyajınız yaşınızı genç göstersin!
8 aylık hamile Sinem Kobal'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı!
8 aylık hamile Sinem Kobal'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı!
Seren Serengil ile Yaşar İpek'in evliliğinde olaylı son!
Seren Serengil ile Yaşar İpek'in evliliğinde olaylı son!
Ümitcan'ın annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı rest çekti!
Ümitcan'ın annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı rest çekti!
Yasin Obu‘un yeni şarkısı ‘’Ala’’nın lansmanı yapıldı
Yasin Obu‘un yeni şarkısı ‘’Ala’’nın lansmanı yapıldı
Minimalist dekorasyonla evinizi ferahlatın!
Minimalist dekorasyonla evinizi ferahlatın!
Hatice'yi korona bile durduramadı! Sevgilisinin dudaklarına yapıştı!
Hatice'yi korona bile durduramadı! Sevgilisinin dudaklarına yapıştı!
Yorumlar