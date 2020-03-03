Omuz ağrısı neden olur iltihaplı romatizma ağrıya sebep oluyor!

Genellikle ağır kaldırma, omuzu zorlayan ani hareketler sebebiyle oluşan omuz ağrısı yaşam kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlıktır. Omuz ağrılarına pek çok sağlık problemi neden olabilmektedir. İltihaplı romatizma da şiddetli omuz ağrılarına yol açan hastalıklardan biri. Peki omuz ağrısı nedir ve tedavisi nasıl olur? Bu soruların yanıtı haberimizde...

Omuz ağrısı nedir?



Omuz ağrısı, sıklıkla kemikleri çevreleyen ve hareketini sağlayan yumuşak doku zedelenmelerinden dolayı ortaya çıkar. Omuz sıkışma sendromu olarak bilinen subakromial impingement, omuz ağrısı nedenleri arasında en sık görülenidir. Kolun baş seviyesinin üzerine kaldırmasıyla yapılan uzanma ve cam silme gibi hareketler ile oluşan omuz sıkışması, omuz bölgesinde bulunan tendonların, yine bu bölgede bulunan kemik yapılarının arasına sıkışması ile ortaya çıkar.

Omuz ekleminden kaynaklanan ağrıların yanı sıra farklı bölgelerde oluşan rahatsızlığa ait yakınmaların, bu bölgeye yansımasından dolayı da omuz ağrısı görülebilir. Omuz sinirlerinde oluşan iltihaplanma, dolaşım bozuklukları, kalp ve akciğer rahatsızlıkları, boyun fıtıkları, iç organlarda bulunan sistemik hastalıklar, torasik çıkış sendromu, tümör varlığı, diyabet, tüberküloz ve fibromiyaljiye bağlı olarak gelişen bazı sağlık problemleri de omuz bölgesinde ağrı hissedilmesine neden olur.

Omuz ağrısı neden olur?

Omuz ağrısı olarak tanımlanan yakınmalara pek çok etken sebep olabilir. Omuz ağrısı, sık görülen eklem ağrıları arasında yer alsa da ağrının yeri, tipi ve şiddeti diğer bulgularla birlikte detaylı olarak değerlendirilmelidir. Hastanın öyküsüne göre hekim, fiziksel muayene sonrasında ek tetkikler isteyerek ağrıya neden olan durumu ortaya çıkarır ve uygun tedaviyi düzenler. Sıklıkla karşılaşılan omuz ağrısı sebeplerinden bazıları şu şekilde sıralanır:

Bursit: Kesecik iltihabı olarak bilinen rahatsızlık, kemik ve yumuşak doku arasında bulunan ve sürtünmeyi azaltan, içi sıvı dolu keseciklerin iltihaplanması ile meydana gelir.

Fibrozit: Kötü bir vücut pozisyonu ile omuz ekleminin kullanılması sonucu kasların gevşeyememesinden kaynaklanan ağrı ve uyuşma olarak kendini gösterir.

Donuk Omuz: Omuz hareketinin kısıtlanması ile ortaya çıkan omuz eklem kapsülünün sertleşmesi ile ağrı ortaya çıkar. Genellikle farklı sebeplerden oluşan omuz ağrısına bağlı olarak kişinin omzunu uzun süre ile hareket ettirmemesinden kaynaklanır.

Romatizma: İltihaplı romatizmaların çoğunluğu omuzu etkilemektedir. Romatizma sebebiyle omuzda şiddetli ağrılar oluşur.

Omuz Çıkıkları: Kemik uçlarının zorlanmasına neden olan travmalar sonucunda omuz ekleminde ağrı oluşabilir.

Tedavisi nasıl olur?

Kas zorlanması ve yanlış harekete bağlı olarak gelişen omuz ağrıları kısa süre içinde kendiliğinden iyileşirken, 2 günden fazla süren omuz ağrılarında iyileşme olmaması durumunda hekime başvurmak gerekir. Omuz ağrısı tedavisinde bazı durumlarda basit ağrı kesici ilaçlar yeterli olurken, bazı vakalar multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Omuz ağrısını önlemek için...

- Omuzu zorlayacak hareketlerden ve ağır yük taşımaktan kaçınılmalı.

- Sıcak günlerde özellikle araç içinde klimanın üflediği soğuk havanın direkt olarak vücut üstüne gelmesi engellenmeli.

- Yüksekten eşya alma ya da koyma gibi uzun süre ile kolların baş seviyesinin üstünde tutulması gereken hareketlerden kaçınılmalı.

- Oturma pozisyonunda kollar dirsek bölgesinden desteklenmeli.

- Günde birkaç kez kollar sırt bölgesine ve enseye koyularak egzersiz yapılmalı.

- Siz de omuz ağrısı çekiyorsanız, sağlık kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı unutmayın.