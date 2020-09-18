Kolay köstebek pasta nasıl yapılır mest eden tat!

Pasta severlerin daima favorisi olan ve görüntüsüyle, enfes tadıyla harika bir tatlı olan köstebek pasta tarifini paylaşıyoruz. Yapılışının zor olacağı düşünülen köstebek pastayı en kolay haliyle yapmaya hazır olun. Doğru tarif ve biraz da sabır ile kolaylıkla köstebek pasta yapabilirsiniz. Tarifini aşağıda detaylarıyla anlattık. Tabii arzu ederseniz bu pastayı küçük kuplar halinde tek tek de yapabilirsiniz.

Malzemeler

Keki için:

3 adet oda sıcaklığında yumurta

3 fincan toz şeker

1 fincan sıvı yağ

2 fincan süt

3,5 fincan elenmiş un

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

Muhallebisi için:

5 bardak süt

6 kaşık toz şeker

3 kaşık elenmiş un

3 kaşık nişasta

1 paket margarinin beşte biri (50 gr)

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

İçine koymak için muz veya çilek

Hazırlanışı:

Yumurtaları, şekeri, sütü, sıvı yağı, kakao, un ve kabartma tozunu sırasıyla ekleyerek iyice çırpın. Pürüzsüz bir kıvam alması çok önemlidir. Sıvı yağ ile yağladığınız tepsiye döküp önceden 180 derecede ısıttığınız fırına koyup 20-25 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra dinlendirip hangi boyutta köstebek pasta yapmak isterseniz kesip servis tabağına alın.

Kekin orta kısmında ufak bir parça kesip içine muz veya çilek gibi istediğiniz meyvelerle doldurun. Arta kalan kek parçalarını ufalayın.

Muhallebinin yapılışı: 5 bardak süte 6 kaşık şeker, 3 kaşık un, 2 kaşık nişastayı koyup kısık ateşte kıvama gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. İçine kaynadıktan sonra margarin ve vanilya koyup 10 dakika kaynatıp ocaktan alın. Ilındıktan sonra 1 paket krem şantiyi koyup blender ile çırpın. Bu muhallebiyi kekin orta kısmında hafifçe tümsek kalacak şekilde koyup kenar kısımları da kaplayıp şekil verin. Ufaladığınız kekleri üzerine serpin. Üzerine yeniden kakao serpebilirsiniz. Afiyet olsun.