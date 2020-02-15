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Nergizleme nasıl yapılır haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak!

Hafassonu kahvaltılarınızda sevdiklerinizi ağırlayabileceğiniz bu şahane lezzete hem siz hem de misafirleriniz hayran kalacak. İşte tüm malzeme listesi!

Nergizleme nasıl yapılır haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak!
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Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet mi arıyorsunuz? İşte bu tarifimiz tam da sizlere göre! Oldukça pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda nergizleme tarifi! Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler:

2 adet yumurta,1/2 demet maydanoz,4 dal taze soğan,1 adet kuru soğan,2 dal taze nane,1 çay kaşığı (silme)tuz,1 çay kaşığı (silme)pul biber,1/2 çay kaşığı (silme)karabiber

Hazırlanışı: 

Yumurtaları bir kaba alıp üzerlerini geçecek kadar su koyun. Ocağın altını açın ve tamamen katı olmaları için yaklaşık 7 dakika pişmeye bırakın. Yumurtalar haşlandıktan sonra soğumalarını bekleyin. Kabuklarını soyun ve küp küp doğrayıp bir kenara alın.Derince bir kabın içerisine yeşil soğanı, kuru soğanı, maydanozu ve naneyi çok ince ince olacak şekilde doğrayarak alın.Baharatlarını da ekleyip güzelce harmanlayın.Doğradığınız yumurtaları da ekleyip, yumurtaları dağıtmamaya özen göstererek karıştırın ve bir servis tabağına alıp servis edin.

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