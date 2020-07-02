Kilolu olduğu için eleştirilen Pelin Karahan bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi!

Karantina dönemini herkes gibi evinde geçiren oyuncu Pelin Karahan, normalleşme süreciyle tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde denize girerken görüntülenen Karahan, ters ışıkta kaldığı için fotoğraflarda kilolu çıktığı için oldukça konuşuldu. Eleştirilerden nasibini alan Karahan'dan iddiaları yalanlayan bir poz geldi.

Karın kaslarını gösterdi

35 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu, kilolu olduğu yönündeki eleştirilere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bikinili fotoğrafını yayınlayan oyuncunun fit vücudunun yanı sıra karın kasları da dikkat çekti. Karahan'ın karnındaki baklavaları gören takipçileri "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumunu yaptı.