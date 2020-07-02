search menu
search
close

Sulu köfte nasıl yapılır akşam sofralarının sultanı!

Sulu köfte akşama ne yemek pişirsem diye düşünenlerin imdadına yetişiyor. İşte tadına doyamayacağınız sulu köfte tarifi...

Sulu köfte nasıl yapılır akşam sofralarının sultanı!
-A A+

Her yörede farklı türde ve lezzette yapılan sulu köfte, ülkemizde en sevilen tencere yemekleri arasında yer alıyor. Yapılışı biraz meşakkatli ancak oldukça lezzetli bir yemek olan sulu köfte tarifinde en büyük farklılık içerisinde kullanılan malzemelerdir. Sulu köfte nasıl yapılır, sulu köfte tarifini merak ediyorsanız işte sulu köfte tarifi...

Malzemeler:

250 - 300 gram kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş ve suyu süzülmüş)
1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 çay bardağı köftelik bulgur (50 ml çay bardağı en küçüklerden)
1 yumurta
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Bir tutam maydanoz (isteğe bağlı)
2 adet küp doğranmış patates
1 kaşık biber salçası
1 kaşık domates salçası

Üzeri için:

Kekik

Yapılışı:

Malzemeleri (bulgurun önce yarısını) karıştırıp yoğurun. Bulguru kıvam ayarlayarak dökmeye dikkat edin. Biz tam bir çay bardağı bulguru kullanmanızı öneriyoruz. (Köfte harcının içine bir kaşık salçada ilave edebilirsiniz) Fındık büyüklüğünde yuvarlayıp hafif un serptiğimiz tepsiye alın. Bir tencerede küçük bir soğanı 2-3 kaşık yağda soteleyin. Bir kaşık biber, bir kaşık domates salçası, tuz ardından iki adet küp doğranmış patates ilave edip sıcak su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirin. Unladığınız tepsideki köfteleri tepsiyi hafif sallayarak una bulanmasını sağlayın. Köfteleri patateslerin üzerine dökün ve hafif karıştırıp kapağı kapalı, kısığa yakın orta ateşte 15 dakika kadar pişirin. En son üzerine kekik serpip ocağı kapatın. Sulu köfte yemeğinizin 10 dakika dinlenmesine izin verin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Düzenli su içmenin bu faydasını duyunca şaşıp kalacaksınız! Düzenli su içmenin bu faydasını duyunca şaşıp kalacaksınız!
Sağlık
Kahvaltıda değişiklik arayanlara: Fritata tarifi Kahvaltıda değişiklik arayanlara: Fritata tarifi
Lezzet
En Güncel Galeriler
Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'sine bir de şimdi bakın!
Tatlı Kaçıklar'ın 'Seksi Şempanze'sine bir de şimdi bakın!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları olay oldu! Beğeni yağdı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları olay oldu! Beğeni yağdı!
Bergüzar Korel'in 48 yaşındaki ablası evlere temizliğe gidiyor!
Bergüzar Korel'in 48 yaşındaki ablası evlere temizliğe gidiyor!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Kayalıklara bikinili uzanan Hamdi Alkan'ın kızı fiziğiyle nefes kesti!
Kayalıklara bikinili uzanan Hamdi Alkan'ın kızı fiziğiyle nefes kesti!
Önceki Haberler
Bayılacağınız bir tat: Krem karamel
Bayılacağınız bir tat: Krem karamel
Kilolu olduğu için eleştirilen Pelin Karahan'dan bikinili paylaşım!
Kilolu olduğu için eleştirilen Pelin Karahan'dan bikinili paylaşım!
Evin havasını temizleyen 10 muhteşem bitki!
Evin havasını temizleyen 10 muhteşem bitki!
‘Merhem’e Umut Açıkgöz yorumu
‘Merhem’e Umut Açıkgöz yorumu
Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in darp görüntülerini paylaştı!
Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in darp görüntülerini paylaştı!
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Miras davasında sular durulmuyor! Dilan babasına demediğini bırakmadı!
Miras davasında sular durulmuyor! Dilan babasına demediğini bırakmadı!
Dua Lipa örgülü bikinisiyle poz verdi, takipçilerini büyüledi!
Dua Lipa örgülü bikinisiyle poz verdi, takipçilerini büyüledi!
Yorumlar