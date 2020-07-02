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Krem karamel nasıl yapılır mest eden tat!

Krem karamel nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Fransızların ünlü tatlısı, krem karamelin bu tarifine bayılacaksınız. İşte enfes krem karamel tarifi...

Krem karamel nasıl yapılır mest eden tat!
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Sütlü tatlı sevenler için krem karamel karşı koyulmaz lezzetlerden biri. Fransızların dünyaya kazandığı bu enfes tat, sofralarınızı renklendirecek. Kısa sürede ve kolayca yapabileceğiniz bu tarif tatlı krizinize anında son verecek. Muhteşem karamel sosuyla yemelere doyamayacağınız bir tatlı! Peki krem karamel nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte krem karamel tarifi...

Malzemeler:

5 su bardağı süt
1,5 su bardağı toz şeker
6 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya

Karameli için:

1/2 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı limon suyu

Püf noktası!

Sütü uzun süre kaynatmamaya, düşük ısıda uzun süre pişirmeye özen gösterin.Fırın tepsisine eklediğiniz su miktarı krem karamel kaplarının yarısına kadar gelmeli ve soğuk olmalıdır.

Yapılışı:

Sütü derin bir tencereye aktarın. Toz şeker ekleyip, karıştırdıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika ılınana kadar pişirin. Ayrı bir kaba tek tek aldığınız yumurtaları, vanilya ile karıştırdıktan sonra ılık durumda olan şekerli süt karışımına azar azar ılıştırarak ekleyin. İyice karıştırdığınız karışımı kısık ateşte 2 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Tatlının karameli için; toz şekeri bir tavaya alın ve eriyip karamel halini alana kadar kısık ateşte eritin. Koyulaşıp karamel halini alan toz şekere limon suyu katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Tatlıyı pişireceğiniz fırın kaplarının tabanına hazırladığınız karameli paylaştırın. Sulu halde olan sütlü tatlı karışımını, pürüzsüz bir kıvam elde etmek için süzerek ayrı bir kaseye alın.

Sütlü karışımı tabanını karamel ile kapladığınız tatlı kaselerine paylaştırdıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin. Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız krem karamelleri soğuduktan sonra ters çevirerek kalıplarından çıkartın. Altta kalan karamel sosu üzerlerinden aşağı doğru yayılan tatlıları, arzuya göre dondurma ilavesiyle sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...

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