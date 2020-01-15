Mobilya bakımı nasıl yapılır temizlik spreyi kullanmayın!

Severek aldığımız mobilyaların bakımında yaptığımız hatalar mobilyalara zarar vererek kullanım ömrünü kısaltabiliyor. Mobilya bakımında size yardım edecek birkaç ipucuyu elmaelma.com olarak sıraladık. İşte mobilya bakımında yapmamanız gereken hatalar!

Köşe koltuk takımına mutlaka bir leke koruyucusu kullanın

Bir köşe koltuk takımı yani L koltuk satın aldığınız da diğer koltuk takımlarına göre ekstra para ödemek zorunda kalırsınız. Eğer bu bu tarz mobilyanızın uzun ömürlü olmasını ve verdiğiniz paraya değmesini istiyorsanız mutlaka özel leke koruyucuları kullanmaya özen göstermelisiniz.

Bitkilerinizi mobilyalarınızdan uzak tutun

Gerçek bitkileri evinizde konumlandırırken mobilyaların üstüne ya da koltukların yakınına koymanız sakıncalı olabilir. Bitkiler mobilya konusunda iyi bir tasarım olarak görünse de, ürünlerinizi ciddi şekilde tahrip edebilir. Bu hasarı önlemek için bitkilerinizi lavabonun üzerindeve mobilyalardan uzak tutarak kullanmanız öneriliyor. Bunun dışında mutlaka bitkilerinizi eğer mobilyalarla kullanmak istiyorsanız bitki saksıları satın almanızı ve iyice kurutarak kullanabilirsiniz. Ayrıca mobilyalarınıza veya zeminlerinize zarar vermemek için saksı bitkilerinin altına su geçirmez yumuşak bir altlık koymanız faydalı olacaktır.

Soğuk ve yağmurlu havalarda dış mekan mobilyalarınızı kaldırın

Yağmurlu ve soğuk havalarda dış mekan yastıklarınızı ve koltuklarınızı mutlaka içeri alın. Eğer bunu yapmazsanız nem içeride sıkışıp kalabilir ve bu da lekelenmeye yol açabilir.

Mobilyalarınızı düzenli olarak kontrol edin

Mobilyalarınızı düzenli olarak vidalarını veya her açısını kontrol etmeniz gelecekte tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Bu noktada mobilyalarınızın etrafına, altına ve sağlamlığını mutlaka kontrol edin. Eğer sorunu ne kadar çabuk yakalarsanız, çözme şansınız o kadar artacaktır.

Temizlik spreyi kullanmayın

Mobilyalarınız tozlandığın da kimyasal içeren spreyli ürünler veya cila kullanmamalısınız. Kullandığınız bu tip temizlik ürünleri, mobilyalarınız da bir birikinti oluşturacaktır ve daha fazla toz çekecektir.

Mobilyalarınızı bodrum katında saklamayın

Bodrum katları, çatı katları ve garajlar mobilyalar için uygun olmayan yerlerdir. Bu yerler genellikle çok nemli, kuru, sıcak veya soğuk olduğu için mobilyalarınıza zarar verebilir. Örneğin, nem ahşap mobilyaları bükebilir ve yüksek sıcaklıklar kumaşların solmasına neden olabilir. Bundan kaçınmak için, mobilyaları havası kontrollü bir depolama alanında tutmak daha iyi olacaktır.